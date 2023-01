Wout van Aert is helemaal klaar voor het WK in Hoogerheide: “Veel zin om die trui nog eens te dragen”

Het WK mag komen. Wout van Aert (28) is klaar. Met winst in Hamme sloot hij een bijna perfecte voorbereiding af. “Perfectie bestaat niet”, zegt hij, maar deze winter kwam wel aardig in de buurt. “Volgend weekend zal ik toch zenuwachtig zijn.”