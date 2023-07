10 handtekeningen tekort: actiegroep wil hertelling referendum windturbines Rijnenburg en Reijerscop

indebuurt.nl Van buurthuis tot hooibaal: 5 x bijzonder uiteten in en rond Woerden

Of je nu van uitgebreid tafelen houdt of juist een lekker patatje met. In Woerden zit je goed wat restaurants betreft! Maar wist je dat er ook eetgelegenheden zijn waarbij de setting ansich al een hele ervaring is? Wij gingen op onderzoek en vonden vijf bijzondere plekjes. Ken jij ze al?