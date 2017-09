130 km per uur op de A2 bij De Ronde Venen blijft

De bestuursrechter in Utrecht heeft dat vandaag bepaald. Met het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is volgens de rechter niets mis.

De minister verhoogde de maximum snelheid op de A2 naar 130 kilometer per uur, tussen 7 uur in de avond en 6 uur in de ochtend. De gemeente De Ronde Venen was daar niet gelukkig mee. De gemeente verloor al eerder een zaak samen met een groep burgers van Maassen. De gemeente heeft alle juridische mogelijkheden uitgeput.

Vieze lucht

In april diende een zaak over het stuk van de A2 tussen Vinkeveen en Holendrecht. De gemeente is vooral bang voor vieze lucht voor haar bewoners. Na heel veel uitstel oordeelde rechter in Utrecht maandag dat dit besluit van de minister in stand kan blijven.

Quote Wij vinden veiligheid, een schoner milieu en een gezond en langer leven belangrijk David Moolenburgh (wethouder) De advocaat van het ministerie gaf inhet voorjaar bij de rechter aan dat zelfs de verbetering van de economie was meegenomen in de berekeningen van het Rijk. De advocaat benadrukte dat uitlaatgassen en geluidsoverlast allemaal binnen de normen blijven. De dieselgate had geen invloed op het milieu rond Vinkeveen Er is nog niets bekend over de verkeersveiligheid. Dat soort cijfers worden iedere drie jaar bekend, vertelde de advocaat.