22 appartementen voor starters en senioren in parkachtige tuin in Harmelen

Zodra burgemees­ter Dijksma de sleutel overdraagt begint het feest, Carnaval leeft in Leemput

Hossende mensen, vrolijke muziek en optochten met praalwagens: dit weekend is het carnavalsfeest losgebarsten. Wie denkt dat polonaises en verkleedpartijtjes alleen zijn weggelegd voor mensen onder de rivieren, komt bedrogen uit. ,,Carnaval in Leemput is springlevend!”