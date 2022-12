250 tot 300 extra woningen in Vinkeveen én nieuw verkeersplan: ‘Dit is het moment’

Paul zag te weinig AED’s en kwam in actie: ‘Als je niet reanimeert overleeft de persoon het zeker niet’

Bij toeval - na een reanimatie - werd ontdekt dat de buurt geen hartstarter, oftewel een AED had. Een actie van Paul Sengers in Woerden had heel snel resultaat. ,,Met twee dagen was het geld al binnen. En nog een paar dagen later hing het kastje hier buiten aan de muur.’’

