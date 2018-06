Oudewater rouwt om 3-jarige Lars

De verslagenheid in de Oudewaterse wijk is groot. Het jongetjes fietste gisteren rond etenstijd het water achter z'n ouderlijk huis in. Vanochtend werd bekend gemaakt dat hij was overleden. ,,Verschrikkelijk'', reageren buurtbewoners. ,,Ik zie de kinderen vaak spelen in de straat. Het zijn rustige en leuke kinderen. Het heeft op iedereen impact hier. We zijn enorm geschrokken'', zegt een andere bewoner van de wijk. Een stukje verderop in de straat is een speeltuintje. ,,Mijn kinderen spelen daar ook vaak. Ik ga nu toch wat vaker kijken. Je weet het niet'', zegt een jonge moeder.