35 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in voormalig Rabobank-kantoor in Montfoort

column Nederland heet de Oekraïners massaal van harte welkom, omdat zij geen islamieten zijn?

De eerste vluchtelingen zijn inmiddels in het Groene Hart gearriveerd. In Waddinxveen is een sporthal in gereedheid gebracht om honderd Oekraïners op te vangen. Nu is het afwachten wanneer de eerste protesten de kop opsteken.

5 maart