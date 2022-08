A.T. (61) was betrokken bij grootschalige handel in cocaïne: tien jaar de cel in

Steeds meer betalings­ach­ter­stan­den door hoge energie­prij­zen, honderden mensen in de problemen

Vele honderden inwoners in de regio kunnen de eindjes moeilijk aan elkaar knopen door onder andere de gestegen energieprijzen. De gemeenten zijn er extra alert op. ,,Afhankelijk van de omvang en aard van de problematiek wordt de inwoner thuis bezocht of telefonisch of per brief uitgenodigd voor een gesprek’’, zegt bijvoorbeeld Andra Vlaardingerbroek van De Ronde Venen.

19 augustus