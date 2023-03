'Aan aaien doen we niet': Chanphen geeft traditionele Thaise massages

Uitkopen van de boeren in de Meije gaat 25 miljoen kosten: ‘Het is weggegooid belasting­geld’

Het uitkopen van de boeren in de Meije-graslanden rond Nieuwkoop gaat minimaal 25 miljoen kosten. Dat is verspilling van belastinggeld, want het effect op de natuur is nihil, zegt landbouwkundige Wim Kromwijk.