Aan deze film werd maar liefst acht jaar gewerkt: 'Zó ontzettend mooi gemaakt’

Acht jaar productietijd ging vooraf aan de première van de film, gebaseerd op het in 2010 verschenen De wraak van Knor. Dat nu juist dit boek is verfilmd, is stom toeval. ,,Regisseur Mascha Halberstad was op zoek naar een kinderboek om de allereerste Nederlandse stop-motion bioscoopfilm van te maken. Een verkoopster van de kinderboekwinkel in Arnhem adviseerde haar mijn boek over Knor’’, vertelt Tosca Menten.