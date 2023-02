Aanleg nieuw bedrijventerrein langs A12 laat lang op zich wachten

Gemeenten doneren aan Turkije: ‘Is menselijk­heid niet belangrij­ker dan vraag of dit taak gemeente is?’

Moeten gemeenten in het Groene Hart geld doneren voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië? We vroegen onze lezers naar hun mening. Een meerderheid: ‘Geen taak van een gemeente, bewoners moeten zelf doneren als ze dat willen’.