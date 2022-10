Aanleiding voor explosief in Wilnis nog onbekend; bewoners weer terug naar woning

De politie kan nog niet zeggen wat de aanleiding is geweest voor het explosief voor de deur van een portiekwoning in Wilnis afgelopen weekend. De bewoners van de twee huizen op de begane grond in de betreffende portiek aan de Burgemeester de Voogtlaan zijn inmiddels naar hun woning teruggekeerd.

Dat geldt niet voor het slachtoffer en de overbuurman op de eerste etage. Hun woning moet vanwege de grote ravage worden schoongemaakt en hersteld. De portiek is door de knal in de nacht van zaterdag op zondag grotendeels verwoest. Het stucwerk van het plafond is naar beneden gekomen en alle tegels zijn van de muren. Ook is door de explosie een raam van de portiek gesprongen.

De explosie heeft tot onrust bij de bewoners geleid. De woning is eigendom van corporatie Cazas Wonen. Volgens burgemeester Maarten Divendal moet komende dagen duidelijk worden hoe het nu verder moet met de betreffende woning. Een burgemeester kan een huis voor bepaalde tijd sluiten als daar met het oog op de openbare orde goede en gegronde redenen voor zijn.

Volledig scherm De politie deed zondag onderzoek in het portiek aan de Burgemeester de Voogtlaan in Wilnis, waar een explosie was. © Peter Bakker

Geen voorbarige conclusies

,,Zover zijn we nog niet. We weten nog niet wat de aanleiding is voor de actie. We moeten oppassen dat we in dit soort zaken niet te snel voorbarige conclusies trekken. De bewoner bij wie het explosief voor deur lag is zelf ook slachtoffer. Voor de bewoners van twee woningen zagen we geen reden om ze niet naar hun huis terug te laten gaan.”

Divendal was zondagochtend zelf poolshoogte wezen nemen in Wilnis. ,,De schrik bij de bewoners zit er goed in. dat begrijp ik ook wel. Mijn indruk is dat we blij mogen zijn dat alles goed is afgelopen. Dankzij het optreden van een buurvrouw, die adequaat heeft gehandeld.”

Volgens Cazas Wonen is het op dit moment het belangrijkst dat de twee door het explosief getroffen huizen worden schoongemaakt en de schade wordt hersteld, zodat de bewoners weer snel terug naar hun woning in Wilnis kunnen. Over de achtergrond van het slachtoffer, kan en mag de corporatie om privacyredenen niks zeggen.

Het onderzoek naar de aanleiding voor het explosief loopt nog, laat een woordvoerder van de politie weten. De politie roept getuigen op zich bij haar te melden.

