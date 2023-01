Aantal autodiefstallen in regio flink gestegen: in deze gemeente loop je het grootste risico

Vorig jaar werden in de twaalf gemeenten in het Groene Hart 377 auto’s ontvreemd, tegen 297 een jaar eerder. Alphen staat aan kop met 92 diefstallen, al zijn dat er twee minder dan in 2021. Gouda staat op plek 2 met 69 diefstallen, wat flink meer is dan de 48 een jaar geleden. Woerden is derde met 43 (29) diefstallen en Zuidplas vierde met 35 diefstallen. Ook hier is sprake van een daling, want in 2021 werden nog 45 voertuigen weggenomen.