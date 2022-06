Aantal laadplekken voor elektrische auto’s in Groene Hart stijgt flink; hier staan de meeste

Het aantal laadpalen in het Groene Hart neemt sterk toe. In alle twaalf gemeenten kun je op veel meer plaatsen de elektrische auto op een openbare plek (straat, parkeerterrein of -garage) opladen.

Alphen en Woerden blijven koploper in het aantal openbare laadplekken, met respectievelijk 778 en 450. Het zijn ook de enige twee gemeenten in de regio waar in een jaar tijd het aantal laadpalen met meer dan honderd is toegenomen.

Dat blijkt uit een analyse van ANP/Localfocus van cijfers van de Regionale klimaatmonitor. Gemeenten verschillen in grootte. Daarom heeft ANP/LocalFocus het aantal laadpunten ook omgerekend naar inwonertal. Dan blijkt Woerden er met 85 per 10.000 inwoners de meeste plekken te hebben. Alphen is met zeventig tweede. Overigens zegt die rekensom niets over het aantal elektrische auto’s per gemeente.

Eind vorig jaar stond de teller van het aantal laadplekken in het Groene Hart bij de Regionale klimaatmonitor op 3076, een stijging met een derde ten opzichte van een jaar eerder.

Subsidieregeling

Om het aantal elektrische auto’s omhoog te krijgen, heeft de overheid een subsidieregeling. De pot van 71 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s is sinds afgelopen week helemaal leeg. In 2023 komt er een nieuwe subsidieronde. Voor tweedehands stekkerauto’s is nog wel wat budget over.

De Europese Unie wil in 2035 helemaal af van nieuwe auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. De Nederlandse overheid hoopt dat doel al in 2030 te bereiken. Volgens Natuur & Milieu is het de vraag of dat gaat lukken met het huidige beleid. Voor veel consumenten is de hoge aanschafprijs nu nog een struikelblok, stelt de milieuorganisatie op basis van een peiling door onderzoeksbureau I&O.

Bekijk hieronder de groei van het aantal laadplekken per gemeente in het Groene Hart.

