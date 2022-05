Achterstand in huisvesten van statushouders: vooral grote gezinnen leveren kopzorgen

Vandalen die auto's vernielen vaak niet gepakt in Utrecht

De kans dat de dader gepakt wordt wanneer iemand je auto vernielt is nergens in Nederland zo klein als in de provincie Utrecht. Dat blijkt uit een analyse van verzekeringsvergelijker Slimster, op basis van CBS-data. Desondanks blijkt uit de gegevens wel dat het aantal geregistreerde vernielingen in Utrecht de afgelopen tien jaar sterk is afgenomen.

25 mei