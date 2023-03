Albert Heijn op Wagenstraat even dicht

Honderden klachten over overlast, krijgt Woerden een vuurwerk­ver­bod? ‘Er móet wat gebeuren’

Komt er een gemeentelijk vuurwerkverbod eind van het jaar in Woerden of niet? De gemeenteraad gaat er over praten. Aanleiding hiervoor is het hoge, en toegenomen, aantal meldingen van vuurwerkoverlast. ,,Er moet in ieder geval wat gebeuren om overlast terug te dringen.”