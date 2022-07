Alle bezwaren tegen nieuw parkeerbeleid Woerden verworpen

COLUMN Daniëlle maakte smak met de fiets in centrum van Woerden: ‘De straat is één grote chaos’

Wie heeft jaren geleden de herinrichting van de Rijnstraat in hemelsnaam bedacht? Dit vroeg ik mij af toen ik spartelend onder mijn fiets, met wonder boven wonder alleen een kapotte elleboog, midden in de Rijnstraat op de grond lag.

8:00