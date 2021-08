Alle rijstroken weer open na ongeluk op A12, nog altijd veel vertraging tussen Utrecht en Den Haag

Viaducten A12 en brug A20 worden komende jaren vervangen: ‘Impact voor het verkeer zal groot zijn’

25 augustus Drie bruggen en viaducten in het Groene Hart zijn oud en der dagen zat. Het gaat onder andere om twee viaducten in de A12. Ze staan niet op instorten, maar Rijkswaterstaat heeft ze op de lijst gezet van werkzaamheden die de komende jaren wel moeten worden uitgevoerd. Het verkeer zal een keer de gevolgen van ondervinden van het opknappen of vervangen. Wanneer en hoelang is nog niet bekend.