Alle verdachten groot drugslab in Woerdense woning voorlopig op vrije voeten

Alle verdachten die nog vastzaten, komen woensdagmiddag op vrije voeten. Het is nog niet duidelijk wanneer alle onderzoekshandelingen kunnen worden verricht. Daarom is de behandeling van de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De verdiensten waren enorm en in twee maanden tijd verdiende de familie een miljoen euro, stelde het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een vorige zitting. De familie wordt vervolgd als een criminele organisatie die in ieder geval drugslabs in Kerkdriel en Woerden runde. Het OM gaat ook alle verdiensten plukken bij alle familieleden. Het lab in Woerden was anderhalf jaar in bedrijf.