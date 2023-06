Alles wat je moet weten over festival 't Wonder

COLUMN Marieke over het zorgeloze tijdperk van foto’s in een schoenen­doos: ‘Hoe anders groeit de jeugd nu op’

Het grote voordeel van het handjevol foto’s dat ik van mijn uitgaansjeugd heb, is dat ze thuis in een schoenendoos zitten. Onlangs trof ik in die doos compromitterend beeldmateriaal aan, waarvan ik het bestaan niet meer wist. Blijkbaar konden mijn, inmiddels, man en ik vroeger heel goed meerdere sigaretten tegelijk roken als we dronken waren.