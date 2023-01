Als je dit huis tussen de weilanden koopt moet je met je auto over het fietspad rijden

De makelaar biecht het eerlijk op bij zijn beschrijving van dit nostalgische woonhuis naast het historisch gemaal aan de Kromwijkerdijk 114. Niettemin is deze woning tussen de stad Woerden en buurtschap Papekop een pareltje met weids uitzicht op schapen en koeien. Als je enkele ‘oneffenheden’ op de koop toe neemt, kan je je heerlijk uitleven in het buitengebied met een langwerpige bloemrijke tuin, die door houten schuren wordt omzoomd. De vraagprijs is 525.000 euro k.k.

Ruime keuken

Als je je auto op het erf van het gemaal hebt geparkeerd, kom je via een smeedijzeren hek bij de voordeur. Het woonhuis beschikt over drie slaapkamers, badkamer, woonkamer en ruime keuken. In deze woonkeuken is voldoende ruimte om ook de eettafel te situeren. Aan de rechterzijde is een kamer met aangebouwde erker die met diverse zitgedeeltes het woongenot kan vergroten. Een beetje klusser zou beslist aan zijn trekken komen in de gedateerde woning met houtkachel, tank met propaangas, originele waterpomp en watermeter vooraan de dijk.

De masterbedroom ligt een tree lager dan de overige slaapkamers. Aan de voorzijde stuit je op de badkamer met ligbad, douche, wastafelmeubel en designradiator. Twee slaapkamers zijn bij de huidige eigenaar in gebruik als werkruimten.

Moestuintje

Een houten berging is omgetoverd tot bijkeuken. Daarnaast staat een hondenkennel. Je hebt op deze plek ook de beschikking over een houten vlonder. ‘s Middags kan je hier in de zon van een kop koffie te genieten. Achter deze schuur is een moestuintje met kweekkast gesitueerd waar de nieuwe eigenaar zijn eigen groente en fruit kan telen.

Het centrum van Woerden is op circa 2,7 km fietsen bereikbaar. Een prima conditietest op droge dagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.