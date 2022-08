Als Onno hoort dat zijn hondje Milo zoek is, vliegt hij direct terug uit Spanje: ‘Ik moést gaan zoeken’

Pittig karwei: hoe leegstaand gebouw in rap wordt klaarge­maakt voor opvang gevluchte Oekraïners

Oekraïense vluchtelingen krijgen in september onderdak in het oude kantoor van Campina in Woerden. Het pand aan de Bleek wordt nu verbouwd. ,,Een heel eervolle klus’’, zegt Sander Landman van De Waal Beheer, eigenaar van het gebouw. Maar ook één waarbij veel komt kijken.

8 augustus