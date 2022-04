Amerikanen krijgen koekje van eigen... bodem! Woerdense leerlingen bedenken recept

Chaos in leerlingen­ver­voer: ‘Ik moest mijn dochter zelf brengen’

Een app die niet werkt, leerlingen die dagelijks te laat op school komen en chauffeurs die van hot naar her worden gestuurd. Ouders en chauffeurs klagen steen en been over Connexxion, dat sinds ruim een half jaar het leerlingen- en jeugdhulpvervoer (ongeveer 700 leerlingen) in deze regio verzorgt.

20 april