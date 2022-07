Andere gemeenten piekeren niet over windmolens, in Woerden komen ze wél: nooit gevraagd of wíj ze willen

Woontorens in ‘groene long’ stuit op verzet van de buurt: ‘Die zullen de skyline teniet doen’

Bewoners van het IJsselveld, de Doeldijk en de Lindeboomsweg in Montfoort verzetten zich tegen de bouw van appartementencomplexen in de ‘groene long’ in hun buurt. ,,Dit stukje Montfoort is historisch en van grote stedenbouwkundige waarde’’, zegt een van de bewoners.

21 juli