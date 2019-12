André overleefde de treinramp van 1962 in Harmelen en zoekt nu naar het meisje dat hij uit wagon bevrijdde

groene hart in... 1963 Op elkaar geklapte wagons storten van de spoorbrug over de Gouwe in het ijs

29 december Een grote ravage was op zondag 3 maart 1963 te zien bij de spoorbrug in Gouda. Twee goederentreinen waren in de vroege ochtend op elkaar gebotst en vervolgens op het dikke ijs gevallen. Omwonenden konden de puinhoop van dichtbij aanschouwen.