Anouk debuteert in Soof: ‘Spannend, maar geen plankenkoorts’

Het was geweldig! Ik vond het spannend, maar echt last van podiumvrees had ik niet. Ik zit in het eerste deel van de musical al op het podium en heb aan het eind maar een klein stukje tekst. Zodoende kon ik al even aan de setting wennen en vielen de ergste zenuwen al snel van me af. In de tweede helft kom ik veel meer aan bod. Dan is het wel spannend of je timing elke keer goed is. Natuurlijk zijn er dingen waarvan je denkt: dat ga ik vanavond anders doen. Maar volgens mij ging het wel lekker. Het werken met een cast is net als voetbal ook team- en topsport. Samen elke dag presteren. En de adrenaline die vrijkomt. Heerlijk!"