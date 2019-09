Anouk Hoogendijk: Dancing With the Stars is flinke stap uit mijn comfortzone

Wie denkt dat Anouk Hoogendijk op haar lauweren rust nu ze met voetbalpensioen is, heeft het mis. De 34-jarige voormalig international uit Mijdrecht is drukker dan ooit en startte gisteravond als deelnemer in het RTL4-programma Dancing with the Stars. Ze blikt terug op de eerste uitzending van het dansavontuur, waarin ze een samba/latin uitvoering deed. ,,Ik heb de hele nacht niet geslapen van de adrenaline.”