Artsen sturen hartpompje bij ‘vanuit de supermarkt’

’s Nachts in bed, bij de kassa in de supermarkt of langs het voetbalveld, overal kan cardioloog Jan-Peter van Kuijk voortaan het wel en wee van zijn meest kwetsbare patiënten volgen. Het betreft dan patiënten voorzien van een zogeheten Impella pomp, om precies te zijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis is het eerste in Nederland waar cardiologen en intensivisten overal en altijd via hun telefoon toegang hebben tot het systeem en zonodig kunnen bijsturen

Bijzonder instrument

Bijzonder is ook de Impella zelf, die inmiddels enkele jaren wordt ingezet in het St. Antonius. Het is een langgerekt instrument dat via een ader in de lies in het hart ingebracht kan worden. Daar pompt het tot 3,5 liter bloed per minuut vanuit het aangedane hart het lichaam in, voldoende om te leven.

De pomp kan op een batterij enkele uren voort, maar wordt voor langere tijd gevoed door een draad die vanuit de ader in de lies het lichaam van de patiënt verlaat. Zo kan het apparaat maximaal een tot twee weken blijven zitten.

Quote Die patiënt bleef zelfs gewoon praten. Zonder de Impella had hij het anders waarschijn­lijk niet overleefd Jan-Peter van Kuijk, cardioloog

Mogelijke oplossing

Het wordt ingezet bij patiënten met ernstig acuut hartfalen, of die een ingreep aan het hart ondergaan met een groot risico. In het eerste geval is de hartpomp vaak ter overbrugging naar een permanente oplossing, in het tweede verkleint het de kans op fatale afloop bij een behandeling.

,,We hebben al meermaals meegemaakt dat iemand die gedotterd werd een hartstilstand kreeg. De pomp nam het direct helemaal over. Die patiënt bleef zelfs gewoon praten. Zonder de Impella had hij het anders waarschijnlijk niet overleefd,” zegt Van Kuijk die voor de implementatie van de verbindingsfunctie nauw samenwerkte met onder meer intensivist Erik Scholten.

De Impella levert naast de gebruikelijke data over de hartfunctie nog een schat aan extra gegevens en grafieken die veel zeggen over de toestand van de patiënt. Het uitlezen daarvan is een specialisme op zich waar een beperkt aantal mensen voor is opgeleid. Het is daarom dat de pomp nu is voorzien van de optie al die gegevens real time met hen te delen.

