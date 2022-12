Auto raakt van de weg en belandt in het water in Wilnis

update Complotden­ker Micha Kat schreeuwt in de rechtbank: ‘Trek mijn tong maar uit!’ (maar hij blijft in de cel)

Complotdenker Micha Kat ging vanmorgen in de rechtbank in Den Haag vol in de aanval: ,,Ik ben Micha Kat, wat is uw naam, ik weiger voor een anonieme rechter te staan.” De rechter wilde hem al na vijf minuten laten verwijderen. Kat mocht blijven, maar het bekvechten ging door: ,,Wil ik mijn leven niet beteren? U mag mijn tong uittrekken!” Ondanks dat aanbod werd Kats voorlopige hechtenis verlengd.

13 december