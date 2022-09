Auto vat vlam, brandstichting niet uitgesloten

Afvalsys­teem De Ronde Venen na twee jaar alweer op de schop: bewoners kunnen kiezen uit kleine of grote container

Het afvalbeleid in De Ronde Venen gaat in 2024 waarschijnlijk op de schop. Bewoners krijgen dan de keuze uit een grote (240 liter) of kleine (140 liter) container voor restafval.

5 september