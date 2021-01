Auto-YouTuber crasht met zijn bolide op N201: ‘Ze stapten met camera uit de wagen’

De sportwagen was net een kleine maand in het bezit van de ‘autojournalist’ van het account @dutchmanseb. ‘So, I’ve bought my next racing project car!’, schreef de autovlogger eind november op zijn Instagram, waar hij ruim 2000 volgers heeft. In een YouTube-video laat hij weten dat er van alles mis was met zijn bolide, een Honda S2000.