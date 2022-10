Automaatje krijgt gevraagde subsidie: Zeker 800 ouderen kunnen gebruik blijven maken van de dienst

AAN DE WANDEL Je waant je even in de middeleeu­wen als je in de bomenlaan wandelt op deze route

Ook voor langere wandeltochten komen we aan onze trekken in het Groene Hart. Neem het Groene Hartpad. Een route die in meerdere etappes al het moois van de Randstad aan elkaar rijgt. Twee etappes doorkuizen onze regio. Wij liepen beide routes. Deze week de etappe van Woerdense Verlaat naar Woerden.

15 oktober