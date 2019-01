Automobilist vliegt uit bocht, landt bij restaurant en komt om bij ongeluk in Mijdrecht

Goudse Ve­gan-win­kel Your Foodprint van Mijdrecht­se Marleen Schrijvers sluit de deuren

12 januari Met pijn in het hart heeft de Mijdrechtse Marleen Schrijvers de beslissing genomen om haar vegan-winkel Your Foodprint in het centrum van Gouda te sluiten. ,,Er kwamen onvoldoende klanten om de winkel rendabel te maken'', vertelt Marleen open. ,,Ik heb er lang over nagedacht, maar kon niet anders dan deze beslissing nemen.''