Bakker Joost vindt het zonde om brood weg te gooien: nu wordt er bier van gemaakt 🍻

GROENE HART IN... Hoe de Bredius­boer­de­rij door een felle vuurzee werd verwoest (en daarna uit de as herrees)

Een ABC’tje, zo mag je de vorige raadplaat wel noemen. In ieder geval voor lezers uit Woerden en omstreken. Die zagen direct dat het ging om de brand van de monumentale boerderij op het landgoed Bredius. In de vroege morgen van 30 maart 2008 grepen gulzige vlammen om zich heen en legden de hofstede in de as.