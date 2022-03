Balen: mag het eindelijk weer, gaat avondvierdaagse in Woerden alsnog niet door voor kinderen

Teleurstelling voor 1500 tot 2000 kinderen: de jeugdavondvierdaagse gaat definitief niet door dit jaar. ,,De coronamaatregelen zijn wel afgeschaft, maar de voorbereidingen kosten zoveel tijd dat we het niet redden om het in mei te doen’’, zegt Jillis Versluis, voorzitter van de stichting Jeugdavondvierdaagse Woerden.

Verzetten naar bijvoorbeeld september is wel even overwogen, maar is toch van tafel verdwenen. ,,De jeugdavondvierdaagse is altijd in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dat staat bij iedereen voor elk jaar in de agenda. Dat willen we toch maar zo laten.’’

Dan nog zou het kort dag zijn, aldus Versluis. ,,Voor de jeugdavondvierdaagse in mei vragen we in augustus in het jaar ervoor al de vergunning aan bij de gemeente. In januari wordt dan de inschrijving opengesteld. En scholen en bijvoorbeeld voetbalverenigingen hebben ook hun tijd nodig om het te organiseren. Als we weten hoeveel deelnemertjes er zijn, kan ik pas de medailles bestellen. Er komt dus in tijd nogal wat bij kijken; echt veel meer dan alleen maar die vergunning regelen.’’ En dus voor het derde jaar op rij geen jeugdavondvierdaagse.

Opa’s en oma’s

Kinderen waren vrijgesteld van coronamaatregelen, dus voor hen had het wandelfestijn wel kunnen doorgaan, los van het opheffen van de beperkingen.



,,Er zijn ook heel veel volwassenen bij betrokken, denk aan hun begeleiders. Het startveld is altijd een wespennest, zoveel mensen lopen er rond. Denk bij al die aanwezige opa’s en oma’s en oudere broers en zussen maar eens de 1,5 meter afstand te regelen. En hoe denk je dat het langs de route gaat? Ik zou vijf kilometer dranghekken moeten neerzetten en mensen in gele hesjes nodig hebben om te voorkomen dat mensen op de kinderen aflopen.’’

De organisatie richt nu alle pijlen op de editie van volgend jaar, in de week van 22 mei tot en met 26 mei. ,,Dan gaat het door. Zeker weten!’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.