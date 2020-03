‘Bankier van de onderwereld’ uit Abcoude al eerder veroordeeld

vraag bij het nieuws Met een nepwapen de straat op, mag dat wel?

13:23 Treinreizigers keken afgelopen weekend vreemd op toen een dronken man met een 'elvenzwaard' en twee dolken bij ze in de coupé zat in Gouda. De man werd daarop een nacht in de cel gezet. Mag je wel als bewapende tovenaar of ridder de straat op?