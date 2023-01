Bas Jonker (48) uit Baambrugge weer terug op televisie

Zicht op de dood ‘Hallo, ik ga je verzorgen’, zegt uitvaarton­der­ne­mer Talitha als ze een overledene gaat verzorgen

Uitvaartondernemer Talitha Cornelisse (33) ziet nabestaanden worstelen met de dood, terwijl de dood zo bij het leven hoort, vindt ze. ,,We weten allemaal dat we gaan, laten we het er dan bij leven over hebben.”

2 januari