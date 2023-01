Bermen van Beneluxlaan staan blank, maar gemeente heeft nu permanente oplossing

Dat de boompjes in de berm van de Beneluxlaan onder water staan, is geen probleem volgens de gemeente. ,,We laten het regenwater via deze berm langzaam de grond inlopen. Op die manier wordt het water niet afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem. Dat zorgt ervoor dat de bodem minder snel uitdroogt en het grondwater op peil blijft. Daarnaast raakt de sloot minder snel overbelast bij hevige regen”, laat de gemeente weten.