‘Beroemdste boom van Oudewater’ dreigt te worden gekapt: ‘Iedereen eet ‘s zomers ijsje in zijn schaduw’

We spreken Van den Hoogen onder de plataan die sierlijk de hemel in steekt. De boom staat aan de kade langs de Hollandse IJssel, op het terras van de ijssalon van Oudewater, Roberto. ,,Als je het in Oudewater hebt over de boom bij Roberto, dan weet iedereen dat het deze boom is”, vertelt Van den Hoogen. ,,In de zomer eet iedereen op het terras zijn ijsje, met de verkoeling van deze boom. En dan moeten we straks onder een parasol zitten?”