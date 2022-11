Besluit over extra geld Rembrandtbrug uitgesteld; dit wordt de datum

De gemeenteraad zou in eerste instantie komende donderdag een besluit nemen over de extra 10 miljoen euro, die de brug gaat kosten (31 in plaats van 21 miljoen euro). Dit wordt nu woensdag 21 december. Hieraan voorafgaand is 8 december nog een technische commissie, waarin Noorthoek alle onduidelijkheden over de brug en de kosten voor de aanleg ervan hoopt weg te nemen.