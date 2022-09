Best spannend, maar Minkema College is niet bang voor concurrentie van nieuwe school in Leidsche Rijn

Buurt is het beu, in korte tijd wéér twee festivals in Molenvliet­park: ‘Pissen in de voortuin, kotsen in de prullenbak’

Ruim twee weken geleden was het Summerlake. Komend weekend kan in park Molenvliet gedanst worden tijdens De Foute Avond en het Peace, Love & Music Festival. Omwonenden zien het groeiend aantal evenementen in het Woerdense wijkpark met lede ogen aan. Hun park is geen festivalterrein. ,,Het is een beetje te veel van het goede.”

27 september