Bestelbus schiet andere rijbaan op en knalt frontaal op tegenligger: 1 gewonde

Bouwwereld zit in de put, maar deze bouwer is juist blij met verbod op vrijstel­ling stikstof

‘Hoera, wat een prachtige dag voor de natuur!’ Dat schreef Egbert van den Bergh (49) uit Woerden, op de dag dat de Hoge Raad de stikstofvrijstelling voor de bouw verbood. Maar Van den Bergh is projectontwikkelaar en bouwt wooncomplexen. De bouwwereld zit in zak en as. Waarom is hij dan zo blij?

9 november