Bestuurder (18) krijgt uur na geldig worden van rijbewijs al drie boetes: ‘Een nieuw record’

Racefans opgelet: in Leidsche Rijn kun je binnenkort op 60 simulato­ren een Formule 1-race rijden

11:56 Gek op Formule 1-races? Dan kun je binnenkort in winkelcentrum The Wall in Leidsche Rijn je hart ophalen. Op 1 juni wordt daar de Official F1 Racing Centre geopend. Een wereldprimeur, aldus de Esports Club.