Bestuurder crasht tegen geparkeerde auto en vangrail in Mijdrecht

De man reed over de N201 vanaf Uithoorn richting Vinkeveen. Ter hoogte van de Hofland in Mijdrecht reed de man rechtdoor in de bocht, vloog over een stoeprand en kwam vervolgens tegen een vangrail en geparkeerde auto’s van een woning tot stilstand.

Voor de omwonenden was dit niet de eerste keer dat er een auto uit de bocht vloog. Dit was de derde keer met wederom schade aan de auto’s. De bestuurder van de auto werd aangehouden. Volgens ooggetuige kon de man bijna niet op zijn benen staan. Op het bureau zal een ademanalyse moeten uitwijzen of de man had gedronken of niet.