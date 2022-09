Bestuurder hoort geknetter, daarna vliegt auto in de brand: Range Rover volledig verwoest

Komt er met kerst een ijsbaan in Mijdrecht? Dat is nog onzeker

De kerstperiode is nog ver weg, het is nu warm en zomer maar toch wordt al nagedacht over de ijsbaan in het centrum van Mijdrecht. Traditioneel kan op het Raadhuisplein geschaatst worden, maar of het dit jaar gaat lukken, is zeer de vraag.

