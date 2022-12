Bestuurder raakt onwel en ramt geparkeerde auto’s

Woerden negeert verdere zoektocht naar plek windmolens: voorlopig komen ze alleen in Reijerscop

Woerden houdt vast aan drie grote windmolens in polder Reijerscop en piekert er niet over ook acht andere plekken in de gemeente te onderzoeken zoals de provincie wil. Verder zoeken leidt tot onrust onder inwoners en kan zelfs leiden tot vertraging in de plannen voor Reijerscop zelf, aldus het gemeentebestuur.

16:16