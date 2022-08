Bestuurder stapt net op tijd af van in brand gevlogen motor op de A12

Grote zorgen om horror­plant in Woerden: ‘Kunnen ze niet weggehaald worden?’

De berm langs de Appellaan in Harmelen is welig begroeid maar echt veilig fietsen of wandelen is het hier niet. In de berm staat berenklauw. Aanraking met deze uitheemse woekeraar leveren nare blaren en huidirritaties op. ,,Kunnen deze planten niet weggehaald worden”, vraagt de lokale partij Inwonersbelangen zich af.

10:02