Bestuurder wordt onwel in Woerden, hulpdiensten rukken massaal uit

OVERLAST SCHIPHOL Het was even rustiger, nu klagen bewoners weer steen en been over herrie van laaghangen­de vliegtui­gen

De Aalsmeerbaan op Schiphol is na groot onderhoud weer in gebruik. En dat is duidelijk te merken, want de bewoners in het Groene Hart klagen weer steen en been over het lawaai van laaghangende vliegtuigen.

7:26