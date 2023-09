Peuter (2) krijgt ghb van ouders te pakken: ‘Ze deed ineens raar’

ARNHEM/VELDDRIEL – Het was kantje boord, die middag in Velddriel. Een 2-jarig meisje raakte thuis zwaar vergiftigd met ghb. Haar moeder en stiefvader, die de drugs in huis hadden, hoorden bij de rechtbank in Arnhem werkstraffen van 180 uur en voorwaardelijke celstraffen tegen zich eisen.