Bewolkte dag in Woerden

Update Drukke nacht voor politie in Overvecht: automobi­list scheurt door de wijk en drie auto's in brand

Een automobilist die 95 kilometer per uur reed waar 50 kilometer was toegestaan, drie volledig uitgebrande voertuigen en een bestuurder zonder rijbewijs; de politie Utrecht-Noord had het er maar druk mee in de nacht van zondag op maandag.